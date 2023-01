Bilka advarer: Pas på svindelnummer

Supermarkedet har nemlig sendt en advarsel til sine følgere på Facebook for at gøre opmærksom på de falske opslag.

»Vi har konstateret, at der er en falsk Facebook-profil i omløb, der udgiver sig for at være Bilka Vejle. Profilen deler vores opslag og kommenterer på vores konkurrencer med links som profilen beder jer om at trykke på for at se sin præmie. Vi vil aldrig bede vores kunder om at trykke på links eller følge hashtags. Men derimod kontakte jer direkte,« lyder advarslen fra Bilka.