- Ensomhed er en naturlig del af livet, men hvis den bider sig fast, så ved vi, at det kan have rigtig store konsekvenser for unges liv, siger Helle Østergaard, der er direktør i Mary Fonden.

- Vi skal finde de unge, som føler sig svært ensomme, og sikre, at de får et tilbud, som matcher deres unikke behov.

I Vejle bliver det eleverne på Rosborg Gymnasium og i kommunens 10. klasser, der til en begyndelse skal spørges til ensomhed.

Skemaet vil de modtage i e-Boks eller på Lectio, siger Uffe Breum, der er afdelingsleder for sundhedsfremme og forebyggelse i Vejle.