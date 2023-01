25-årig svindlede med fodboldbilletter og lejligheder: Nu skal han 2,5 år i fængsel

Han er dømt for i alt 132 tilfælde af bedrageri, hvor han har skaffet sig et udbytte på 1.130.000 kr.

Via blandt andet lånegrupper på Facebook fik han kontakt til folk, hvis identitet han stjal ved at snyde dem til at udlevere adgangskoder og andre personlige oplysninger.

Når han havde fået penge lokket ud af folk, blev de overført til bankkonti, som han havde adgang til.

På samme måde snød han folk på boligjagt ved at få dem til at overføre depositum mod at de så fik en lejlighed ubeset. Det var lejligheder, han i virkeligheden slet ikke rådede over. Primært i Aarhus og København. Det samme trick brugte han med billetter til fodboldkampe, som han solgte uden at have dem.