Sidste gang lykkedes det at bremse oversvømmelserne. Men der skal meget mere til

For nylig silede regnen ned over det meste af Danmark og satte veje, stier, haver og marker under vand flere steder.

Få dage senere regnede det igen kraftigt til stor bekymring. Især i Jylland, hvor jorden er mættet af vand rigtig mange steder, hvor de store åer er stopfyldt med vand – og hvor alvorlige oversvømmelser jævnligt truer byer som Vejle, Holstebro, Kolding og Silkeborg.