Oktobermødet i teknisk udvalg endte ifølge referatet med, at politikerne gav forvaltningen grønt lys til »at arbejde videre med lokalplan og principper for fremtidig bebyggelse« i Assendrup.

Håbet er, at man med en samlet lokalplan for området kan »styre projekternes samlede betydning for oplevelsen af Assendrup«. Det er nemlig forvaltningens frygt, at landsbyen ellers vil kunne ændre markant karakter, hvis alle blot får grønt lys til at byudvikle.

Men når det er vigtigt for Tommy Eskildsen, at Vejle Kommune hurtigst muligt giver ejendomsudviklerne flere muligheder for at udvikle i byen, handler det ikke kun om, at han gerne vil have solgt sit hus.

Han ser det som løsningen på det problem, Assendrup gennem en årrække har kæmpet med:

»Sagen er den, at byen - ligesom resten af landets små byer - jo dør stille og roligt. Det er startet længe før min tid,« siger han og fortsætter:

»Hvis man skal have en chance for at bringe en eller anden form for liv til Assendrup, så skal man tillade, at der kommer til at ske noget. Jeg kan ikke sidde her og sige, hvad det skal være, men det er med at komme i gang. Efterhånden som tiden går, går folks lyst og trang til at gøre noget jo også fløjten. Gassen går af ballonen.«

Næstformand: Det skal gøres ordentligt

I teknisk udvalg holder næstformand Alex Vejby Nielsen (S) fast i, at det er nødvendigt at tænke sig grundigt om, før man tillader en omfattende byudvikling af Assendrup.

For byen har ifølge næstformanden nogle kvaliteter, som ikke må gå tabt i udviklingen.

»Havde der været tale om en parcelhusudstykning på en bar mark, kunne vi relativt hurtigt udvide ud fra de overordnede principper for området. Her er Assendrup en helt anden størrelse, hvor vi skal være grundige og sørge for, at vi ikke får ødelagt noget af det gode miljø, der allerede er derude,« siger Alex Vejby Nielsen.