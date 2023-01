Rami Ismail måtte kravle ud af forruden. Nu opruster politiet for at undgå uheld som hans

Udover at give Jesper Engelund og resten af færdselsafdelingen mulighed for at være flere steder på én gang, er de nye fotovogne også et teknologisk spring for politiet.

Kameraerne er bedre, stativerne kan sættes op trådløst, og fra fotovognen kan der nu også fotograferes i begge retninger. Sidstnævnte skal bl.a. gøre det nemmere at fange motorcyklister med et lidt for hårdt greb i gashåndtaget.