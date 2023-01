Martin driver en millionvirksomhed sammen med sin onkel: »Når vi møder ind på jobbet, er vi kollegaer ligesom alle andre«

Netop hastighed og kedsomhed er to ting, der fylder henholdsvis »en hel del« og »slet ingenting« i den 34-årige vejlensers dagligdag.

Han har for travlt til at kede sig, for der er konstant fart over feltet. Når Frankfurt er klaret, venter en modemesse i Paris, inden turen går videre til København i starten af februar.

»Jeg kunne ikke leve det her liv, hvis jeg havde en familie at tage hensyn til. Det er jeg meget bevidst om. En arbejdsuge på 70-75 timer passer bedre til en singlefyr end en familiefar, der nok hurtigt ville brænde ud. Det er i hvert fald ikke holdbart i længden,« siger Martin Kølbek.