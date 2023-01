Den ene kommer til at have afgang fra Billund Lufthavn. Ruten kommer til at flyve over Island med to ugentlige afgange. Det vil være aktuelt i perioden fra 15. juni til 29. oktober 2023 på torsdage og søndage.

De to øvrige afgange finder sted i Aalborg og Aarhus, mens en afgang fra København allerede eksisterer.

»Det er en kæmpe mulighed for Play at kunne tilbyde flyvninger mellem Aalborg, Aarhus og Billund til Island og USA. Generelt er rejseudbuddet til vestdanskerne alt for småt, og derfor er vi glade for at kunne skabe en overskuelig bro til fantastiske destinationer, som også er til at betale. Vi glæder os til at sætte skub i vestdanskernes rejsedrømme,« siger Birgir Jónsson, direktør i Play.