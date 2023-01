Hvor skal vi egentlig hen? Politikere er enige om, at de har været »fluffy«

Kender du ikke-testen?

Den kan bruges til at undersøge, om et udsagn er så banalt, at man lige så godt kunne have tiet stille.

Hvis sætningen bliver mere spændende af at få indsat ordet ikke, dumper det testen.

Lad os tage et eksempel.

Hvilken af følgende kommunale ambitioner, synes du er mest opsigtsvækkende: