»Slusen har i hvert fald fint betalt sig ind«: Men vandmasserne overmandede ikke Vejle denne gang

Siden kl. 16 er vandet steget med 10 cm. i Grejsdalen, fortæller han.

»Men vi har næsten en halv meter at gøre med, før det begynder at blive et problem nede i byen.«

Nyt tiltag i brug

Desuden har man for første gang brugt et nyt såkaldt vandtilbageholdelsesområde nord for byen, hvor man kan stoppe i alt 15.000 m3 vand i at løbe ned til Vejle by.

»Vi har prøvet at fylde det op, og nu er vi begyndt at lukke lige så stille af igen. Der loves jo lidt mere vand på fredag, så der skulle vi gerne have det tømt, og så prøver vi det måske af en gang mere på fredag,« siger Kristian Dürr.