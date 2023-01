Omkring 80 ansatte i tøjkæden Bertonis 11 danske butikker starter året ud med at skulle på jobjagt.

Modetøjsbutikkerne for mænd drejer nemlig nøglen om, for ejerkredsen har besluttet at indgive konkursbegæring. Det skriver Finans.dk.

Dermed er der udsigt til endnu en butikslukning i shoppingcentret Bryggen her få dage efter nyheden om, at Kvickly er på vej væk til fordel for en placering ved Gammel Havn.