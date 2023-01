Vejle gør klar til kraftige regnskyl: Sætter sandsække frem til borgerne

Vejle Kommune forbereder sig nu på de kommende kraftige regnbyger, der ifølge DMI skyller ind over landet både onsdag og fredag.

I en pressemeddelelse oplyser kommunen, at der grundet de store nedbørsmængder vil være risiko for oversvømmelser fra åen i Vejle By.

Kommunen stiller derfor en container med sandsække til fri afbenyttelse frem ved Spinderihallerne ved Ågade, og det vil ligeledes være muligt at afhente sandsække ved Materielgården på Vardevej 268.