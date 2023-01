Verdens værste wingman: »Den danske alkoholkultur er ekskluderende«

Tilbage var kun de to og lidt fuglesang.

De stod over for hinanden, holdt hinanden i hænderne, kiggede hinanden i øjnene uden at sige noget, og pludselig løb han. Tværs over vejen og kastede op i doktor Olsens hæk.

Det havde været en lang og munter lørdag, og nu blev regningen serveret på den mest ucharmerende måde. På det værst tænkelige tidspunkt.

Han tørrede sig om munden med bagsiden af sin ene hånd, rettede sig op, strøg hænderne over tøjet, og vendte sig om.