Hvis du over de seneste dage er stødt på Facebook-kommentarer omkring shoppingcentret Bryggen og dens rolle i Vejles handelsliv, er der en vis sandsynlighed for, at det ikke har været overvejende positive ord.

”Bryggen er en dødssejler. Alt for dyre huslejer. Riv skidtet ned.”

”Vi har en skøn gågade, som trives, og som klarer sig glimrende uden den store rustbunke.”