Kvickly i Bryggen beskæftiger 70 medarbejdere, som Coop vil »bestræbe sig på at finde et nyt job til i Coop-familien,« som Jens Juul Nielsen siger.

Og måske kan der igen blive en plads til dem i Kvickly. For lukningen i Bryggen er ikke et farvel til Vejle.

»Inden for ét til to år vil vi åbne igen i Vejle,« siger Jens Juul Nielsen.

Varehuschef i Kvickly Bryggen Kenni Tolstrup fortæller, at han har været bekendt med beslutningen i nogle dage. Nu er han opsat på, at få lukket butikken godt ned, inden han i 2025 forventer at skulle være med i den nye Kvickly.