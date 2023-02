»JP Vejles anmelder er totalt uvidende,«

»De leder altid efter håret i suppen,«

og »de kan sikkert ikke engang lave mad«.

Det er ikke så lidt, de får skudt i skoene.

Vores kære madanmeldere står model til meget i vores kommentarspor på Facebook, som du selv kan dykke ned i her. Men nu får du altså chancen for at quizze dig til, om du ved lige så meget som dem.



Vores madanmeldere scorede begge topkarakterer. Kan du matche dem?