Dagens overblik: Her er de vigtigste nyheder fra JP Vejle

Godmorgen, kære Vejle

Så er weekenden forbi, og vintertiden har taget over.

Jeg håber, du har haft en god weekend og lever med, at mørket nu sænker sig lidt tidligere, inden der snart skal sættes et kryds til fremtidens styre i Danmark.

En del af debatten er blandt andet, om de unge frit kan vælge gymnasium,