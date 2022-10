Varer bliver kasseret

Bilkachefen oplyser, at der endnu ikke er dannet et overblik over brandens konsekvenser, men at der for øjeblikket er eksperter, som afdækker det. Han har selv været inde og bese skaderne, men nu er det ved at blive klarlagt, hvilke varer der skal kasseres, hvordan oprydningen efter branden skal forløbe, og hvor mange penge det hele løber op i.