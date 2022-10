Voldsom brand i Bilka: Politiet opfordrer alle til at holde sig væk

Under kontrol

Overfor Ritzau har kredsens vagtchef, Rune Nielsen, oplyst, at der er tale om en voldsomt brand, og at flammerne i løbet af natten er brudt gennem bygningens tag.

Han kunne lidt efter klokken 03.30 endnu ikke oplyse, hvordan branden er opstået.

Politiet har dog tidligt søndag morgen oplyst, at branden er under kontrol, og at brandvæsenet inden længe går i gang med efterslukningsarbejdet.