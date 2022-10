Når Vejlefjordbroen i fremtiden bliver ramt af uheld, eller et lyskryds går i sort midt i morgentrafikken, skal alarmen lyde på Vejle Kommune.

Et korps af kommunalt ansatte, der er uddannet i trafikregulering, skal herefter løbe ud til bilerne og sætte kursen mod de steder i byen, hvor trafikken har det med at sande til. For når al trafik fra broen søger gennem byen, er der brug for mere end bare den almindelige lysregulering, hvis trafikken skal glide.