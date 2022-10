Det kræver ofte både tid og overskud at komme gennem den labyrint af boliginteriør og køkkengrej, der går under navnet Ikea.

I kædens nye butik i Bryggen kan du med lidt god vilje se det hele på under et minut, hvis du går tjept. For butikken er ikke som Ikeas varehuse er flest: Det er et såkaldt planning studio, hvor fokus især er rettet mod de store Ikea-indkøb som køkken og klædeskabe.