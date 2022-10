Kæmpe bilsamling byttes væk: »Det kan godt kræve 50-60 handler, før alle 31 biler er væk«

Når året er omme, skal alle 31 biler i den bilsamling, som Vagn Skals Nielsen fra Løsning har brugt 50 år på at skabe, have fået nye ejere.

Det er i hvert fald målet for Bo Windfeld, bilforhandleren bag Classic Motor Sales i Bredballe, der overtog bilerne for en måned siden - og han har i sinde at tage alle midler i brug for at nå det.