Forholdene for de ældre på plejehjemmene er igen kommet i centrum.

Torsdag udkom en TV2-dokumentar om svigt og dårlig behandling af beboere på et plejecenter i Køge, og ugen igennem har politikerne i valgkampen kastet nye forslag på bordet til at sikre, at de ældre har det godt.

I Vejle har afsløringerne også sat deres spor.