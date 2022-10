»Fjernvarme er på vej«: Eksplosive gaspriser får mægleren til at tage helt nye ord i brug, når huset skal sælges

»Sælger bekoster fjernvarmeinstallation«, »fjernvarme er på vej« eller sågar: »Boligen har både fjernvarme, varmegenvindingsanlæg og gulvvarme«.

Et hurtigt kig på boligmarkedet i Vejle afslører, at der måske skal mere end havudsigt og nærliggende børnehaver til at sælge boliger i oktober 2022 - de