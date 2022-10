Har du kørt i en elbil, har du helt sikkert mærket det på egen krop.

Rækkevidde-angsten, eller med andre ord frygten for, at du ikke når hen til din destination, før batteriet rammer nul.

Den angst kender de også hos Tide Bus, som står for driften af Vejles nye elektriske bybusser.

»Det er sket for os i nogle af de andre byer, at vi er løbet tør for strøm, og passagererne har måttet vente på en ny bus,« siger Steen Rügge, der er administrerende direktør i Tide Bus.