Løkke som statsminister? Han anser det selv som »helt urealistisk«

Manden i midten, Lars Løkke, tager de borgerliges statsministerkandidaters ord som ”to positive bemærkninger” og ser gerne sig selv tage medansvar for en regering.

- Vi så meget gerne en regering, hvor Venstre, Konservative og Socialdemokratiet indgik. Vi tager også gerne et medansvar for det, siger Lars Løkke uden at uddybe, hvad et sådant medansvar vil betyde.

- Vi er udfordret af, at der ikke er nogle af de partier, der kan se det behov, mens et andet kun kan se det behov under det vilkår, at man selv skal sidde for bordenden. Det er meget betingelsesbåret for nuværende, siger han.

Lars Løkke Rasmussen noterer sig, at både Henrik Dam Kristensen (S) og Inger Støjberg (DD) mandag har forsøgt at afkræve ham et svar for, om han vil pege på en rød eller blå statsminister.