Tre dage før stramt budget: Politikere og påhæng tog på udflugt med tre-retters til knap 44.000 kroner

For Rørbæk Sø byder også på en restaurant, der bærer samme navn som stedet.

Tre dage før de indgik en budgetaftale for Vejle Kommunes økonomi i 2023, satte 44 byrådspolitikere, medlemmer af kommunens direktion og deres ledsagere sig til bords her og spiste for i alt 43.385 kr. - svarende til en kuvertpris på 986 kr.

Det er snublende tæt på den 1.000 kroners grænse, som offentlige institutioner har brugt som rettesnor for skattebetalte middage siden sagen om Farum-borgmester Peter Brixtoftes overforbrug i 00’erne.