Søndag klokken 13.47 - bare fire timer efter den officielle indvielse af Vejles nye eldrevne bybusser - tikkede en opsigtsvækkende påstand ind i Facebook-gruppen “Det Sker i Vejle”:

For elledningerne ved busdepotet på Sjællandsgade er angiveligt ikke store nok til at transportere den fornødne mængde strøm til bussernes ladestandere. Et sted på havnen står der derfor to store dieselgeneratorer og sørger for, at de nye elbusser kan lade op.