Advarer mod kø hele ugen

Et vejarbejde på motorvejen mellem Vejle og Fredericia er lige nu i gang, og det har skabt større trafikale udfordringer, end Vejdirektoratet havde forudset.

Indtil nu har kun et spor været åbent ved vejarbejdet, hastigheden har været nedsat og det er forbudt at overhale, hvilket har ført til en del kø på strækningen. Det er motorvejsbroen over Elbodalen og Spang Å, der er ved at få skiftet fuger, og pga. køudfordringerne opfordrer Vejdirektoratet til at finde alternative ruter.