Klodser, citronmåner, grillkyllinger og tøj.

Det er bare et udsnit af det, som de største virksomheder i Vejle og omegn producerer og tjener milliarder af kroner på.

Hvert år laver Børsen en oversigt over de 1.000 største virksomheder i landet målt på omsætning, og flere af dem kommer fra vores område. Dem kan du få overblikket over her, hvor vi også må konstatere, at én af dem stikker fra de andre.