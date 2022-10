Knap en måned senere offentliggjorde Vejle-baserede Autoproff et rekordoverskud på 22 mio. kr., og det seneste år er medarbejderstaben vokset eksplosivt.

Det fortæller adm. direktør i Auction Group A/S, der står bag Autoproff, Jesper Ratza til JP Vejle. Samtidig fortæller han, at Autoproff netop har indtaget endnu et land, og at der er mere i støbeskeen.

»Vi har faktisk ansat 70 mand de seneste 12 måneder. Det betyder, at vi reelt er 125 ansatte nu,« siger Jesper Ratza, der stiftede Auction Group tilbage i 2013 og siden da har oplevet stor vækst over flere år.