Derfor er optagelser i tidsrummet 10.30-12.00 i området omkring Svendsgade, Skolegade, Boulevarden, Valdemarsgade, Mindegade og Vardevej særligt interessante, lyder det.

Tre personer blev sigtet i sagen. For den ene er sigtelsen droppet, mens den stadig hænger over hovedet på en 39-årig kvinde og en 49-årig mand. De to blev løsladt af en dommer efter et grundlovsforhør i sidste uge.

- Det er fortsat vores opfattelse, som vi tidligere har oplyst, at der er tale om et internt opgør mellem personer, der kender hinanden, udtaler Jens Lyng Michelsen.

Har man optagelser eller andre oplysninger kan man ringe til Sydøstjyllands Politi på 114.