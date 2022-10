Det oplyser Ikea i en pressemeddelelse.

Da Ikea på den sidste dag i august offentliggjorde, at den svenske koncern var på vej til med et planning studio i Vejle, var meldingen ellers, at åbningsdatoen ville blive i løbet af november. Men nu er datoen altså rykket frem.

»Efter stor efterspørgsel kommer vi endelig tættere på vores kunder i Trekantsområdet, som nu får nemmere ved at få personlig hjælp til at finde de helt rigtige boligløsninger tæt på deres hjem. Vi oplever, at mange i højere grad søger rådgivning omkring vores mere komplekse køb såsom garderobe- og køkkenløsninger, hvilket derfor bliver vores primære fokus i planning studio Vejle,« siger Anders Lyhne Nordtorp, Ikea Danmarks Expansion Manager, i pressemeddelelsen.