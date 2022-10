Pilen peger i alle de rigtige retninger.

Det store auktionshus BCA Auto Auktion omsætter for over 4,5 mia. kr., er ved at udvide, og det seneste år har virksomheden med omkring 100 ansatte i Vejle skovlet markant flere penge ind, end det har gjort tidligere.

Alligevel er der en malurt i bægeret.