Og nu vender han snuden hjem til Vejle. I hvert fald for en aften.

For til foråret drager han nemlig igen på turné i Danmark med et helt nyt show, og Malte Eberts hjemmebane bliver naturligvis ikke snydt for oplevelsen.

Den 14. april indtager den 28-årige musiker nemlig Vejle Musikteater med sit nye Mellem Himmel og Jord-show.

Det skriver PDH Music i en pressemeddelelse.

»Scenen bliver sat i ”en humoristisk meta-tone,” og der vil både være plads til ”dansk feminisme, livet på landevejen, fodboldkultur, glimmer og guld, kærlighed, kongeligt mod og storhedsvanvid,« lyder det i pressemeddelelsen.