Politiet uddyber seneste udvikling i formodet drab på 60-årig

En kvinde på 39 år og en mand på 49 år blev torsdag løsladt efter et grundlovsforhør om det formodede drab på en 60-årig mand i Vejle.

Nu oplyser Sydøstjyllands Politi lidt yderligere om sagen.

De var begge sigtede for drab på en 60-årig mand i Vejle i onsdags, men Retten i Kolding fandt ikke betingelserne for fængsling opfyldt, og de to blev løsladt.