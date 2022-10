Madanmeldelse: »Bare mit flæsk var sådan«

God fornøjelse, Flemming Linnebjerg, lokalredaktør, JP Vejle.

I en tid hvor alle valgtrommerne buldrer løs, har jeg besluttet mig for at undersøge mulighederne for at få valgflæsk. Altså stegt flæsk med persillesovs.

Det er ikke en hverdagsret i mit eget køkken og en spise, jeg kun sjældent har fået på restaurant. Men jeg har en fast aftale med familien om, at vi altid får stegt flæsk, når vi har været til valg.

Da min egen stil nok er sikker, men også en kende moderne, besluttede jeg mig for, at jeg måtte have en erfaren husmoder med på holdet, og jeg sendte derfor bud efter min fynske svigermor. Hun har nok lavet mere flæsk, end jeg har stablet ærter, og hun har et solidt håndelag for dansk husmandskost.