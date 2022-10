Dermed har retten ikke fundet begrundet mistanke for på nuværende tidspunkt at varetægtsfængsle de to sigtede i sagen.

Onsdag formiddag blev en mand stukket ned med en kniv i Svendsgade.

Der er tale om den 60-årige Abdolhossein Geyem Ahwas, der boede i gaden.

Onsdag anholdt Sydøstjyllands Politi tre personer, som var mistænkte i sagen. Torsdag besluttede anklagemyndigheden at fremstille den anholdte kvinde på 39 år og den anholdte mand på 49 år i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Men de blev altså begge løsladt af dommeren.