VB bevarer førstepladsen efter sen udligning

Det var den tyske angriber Richard Sukuta-Pasu, der sørgede for, at Vejle kunne tage et point med hjem til Nørreskoven.

Efter en målløs første halvleg skulle der kun gå et par minutter af anden, før der kom hul på bylden i fredagens kamp.

Et fladt Hvidovre-indlæg fra højre side nåede ind i feltet. Her forsøgte Vejles Ebenzeer Ofori at cleare den, men det lykkedes slet ikke. I stedet endte bolden lidt tilfældigt ved Christian Jakobsen, der køligt sparkede den ind til 1-0.

I jagten på en udligning kom Vejle længere frem på banen, mens Hvidovre blev tilsvarende forsigtig og trak sig en smule tilbage.