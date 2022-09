Anden fase af vaccinationssæsonen: Her kan du få stikkene i Vejle

I Vejle står fire apoteker klar med vacciner, det drejer sig om Gorms Apotek, Vejle Løve Apotek, Sct. Thomas Apotek samt Uldum Apotek i Føtex-bygningen på havnen.

»Vi er rigtig glade for apotekernes hjælp her i starten af anden fase, og vi håber, at der er forståelse for, at hvis de apoteker, som er med i år, rammer loftet for antal vacciner i vores aftale, så må borgerne benytte en af de mange andre muligheder for at blive vaccineret i stedet for,« siger Kurt Espersen, der understreger, at vaccinationscentre og praktiserende læger vil kunne vaccinere i hele efterår- og vinterhalvåret

Du kan se på dette kort, hvor det er muligt at blive vaccineret i Vejle.