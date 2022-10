Jens Find er en rolig og reflekterende mand, men direktøren er naturligvis ikke rasende utilfreds, når virksomheden Unik System Design A/S præsenterer et overskud på 10,5 mill. kr. for regnskabsåret 2021/22.

»Årets resultat er jo mindre end sidste år, men det er der en god forklaring på,« fortæller han.