Jesper Domino Isaksen var den første af de to konsulenter, som påtog sig opgaven at hjælpe parret med at undgå flere sure smileys, der efterhånden tæller en lille håndfuld.

Han blev kontaktet af Eugen-Vasile Covaciu og Daria Catalina Covaciu forinden det seneste kontrolbesøg, for blandt andet at hjælpe med at få oversat deres etiketter og dokumenteret korrekt på dansk. Men det initiativ har faktisk været med til at udløse bøden på 10.000 kr.

»Jeg kontakter Fødevarestyrelsens Rejsehold for at oplyse om, at jeg er en ekstern konsulent, som indehaverne har hyret. Jeg indsender mine papirer på, at jeg er kvalificeret til opgaven, men det bliver der bare grint af inde ved Fødevarestyrelsen, og ellers får jeg ikke noget decideret svar fra dem,« fortæller konsulenten, som er levnedsmiddeltekniker.

Derfor er han stadig »meget uforstående« over for, at parret få dage efter får et påbud.

»Jeg havde jo informeret om det, men derfor har de nu fået en ny ekstern konsulent, så vi er to, der står inde for, at vi hjælper og rådgiver dem.«

Påbuddet skyldes ifølge konsulenten, at Fødevarestyrelsen har oplyst, at parret skulle have indsendt skriftligt, at de nu havde hyret Jesper Domino Isaksen som rådgiver. Men det er svært, når al kommunikation foregår på dansk, mener han.

»Problemet er, at Eugen-Vasile Covaciu ikke formår at få indsendt korrekt til Fødevarestyrelsen, at der nu er en ekstern konsulent på, for det står jo ingen steder på engelsk, hvordan man skal gøre det,« siger han og tilføjer, at indehaveren faktisk sendte dokumentationen til Fødevarestyrelsen, men at den blev sendt for sent.

Det mener konsulenten er et tydeligt tegn på, at det rumænske par bliver forskelsbehandlet sammenlignet med danske erhvervsdrivende.

»En dansk virksomhed kunne have snakket sig fra det, hvis dokumentation som i det her tilfælde var blevet indsendt for sent,« siger han bestemt.

Men det er ikke kun, når der skal dokumenteres korrekt, at kutymen med at kommunikere på dansk skaber udfordringer for parret. Det gælder også, når de forsøger at gå i dialog med styrelsen.

»Oftest nægter Fødestyrelsens kontrollanter også at tale engelsk med dem. Det gør det jo ikke nemt,« siger han.