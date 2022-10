Ung mekaniker fra Vejle: »Jeg blev først glad for at gå i skole, da jeg begyndte på teknisk skole«

Jacob Friis fortalte det ikke, da han fandt ud af, hvad han skulle lave i sit arbejdsliv.

Ikke fordi han var flov over det - mere fordi han var så ung, at han endnu ikke havde lært at tale.

Han var overhovedet ikke i tvivl, han skulle arbejde med mekanik og biler, og han kunne dårligt nok gå, da han første gang sad på et motoriseret køretøj.