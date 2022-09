Den 10. august fejrede Lego sit 90-års jubilæum.

I dag - halvanden måned senere - kan den ikoniske legetøjskoncern igen fejre sig selv.

Årsagen er det halvårsregnskab, der netop er offentliggjort og viser, at Lego indtil videre 2022 har omsat for lige under 27 mia. kr. Det er ny rekord og 4 mia. kr. mere end i samme periode sidste år.