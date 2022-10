Sælger sagde nej til at sælge to varebiler: I stedet formidlede han kontakt til manden, som foldede købers drøm ud

Han sad hos Jon Slot Hansen, som ejer Kraft Biler, og missionen var klar - han ville købe to varebiler.

Tilbage i 2014 fik Rabih Buheiri en god idé, og det var den, han var i gang med føre ud i livet - første punkt var at købe to varebiler.

Der var dog et problem, for selv om Jon Slot Hansen ganske let kunne have solgt to varebiler, var han ikke meget for det, og det skyldtes det, Rabih Buheiri fortalte ham.