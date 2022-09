Dieselpriser kan fortsætte himmelflugt: »Vi er nødt til at lægge det på kunderne«

Hvis du spørger Brian Søgaard fra Universal Transport, hvad det koster at få fragtet noget med hans lastbiler om 14 dage eller tre uger, kan han ikke give dig et klart svar.

For de omskiftelige dieselpriser har tvunget Vejle-virksomheden til at indføre et olietillæg, der varierer fra uge til uge. I denne uge lægger