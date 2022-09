Det bliver både spektakulært og overdådigt, når der næste år er danmarkspremiere på ”Moulin Rouge! The Musical”.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra One and Only Musicals, der tidligere har stået bag danske opsætninger af ”Grease” og ”Dirty Dancing” på de skrå brædder.

Den nye satsning er baseret på Baz Luhrmanns film ”Moulin Rouge!” fra 2001 og får premiere i Falkoner Salen i København den 7. september 2023. Efterfølgende kommer forestillingen til Vejle og Holstebro.