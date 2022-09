Det er dog vand ved siden af, hvad det har kostet to mænd at køre i en ulovlig taxa hen over weekenden.

Samlet set har de to mænd nemlig mistet helt 61.000 kr. efter en tur i pirattaxa.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Begge mænd var på vej hjem fra byen og uafhængigt af hinanden endte de på bagsædet af en pirattaxa. Det, der skulle være en billig tur hjem fra byen, blev i stedet en meget dyr en af slagsen.

Den ene af de to skulle fra Jernbanegade til Kolding, mens den anden kl. 00.30 skulle hjem fra Østerbrogade. Vejlseneren fik tilbudt et lift til Bølgen for en 20’er, men da han skulle betale via en skærm, opstod der problemer.