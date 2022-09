Konserveret og gemt i 40 år: Kæmpe bilsamling er dukket op i Bredballe

Når bilerne nu skal have nye ejere, skyldes det ifølge Bo Windfeld udelukkende, at den tidligere ejer er blevet for gammel til at fortsætte samlingen. Forhandleren håber nu, at han kan finde nye ejere med lidt af den samme fascination af mærkerne - eller af nutidens Audi for den sags skyld.

»For hvis man ikke har råd til en ny Audi, så kan man jo nu købe en Auto Union i stedet for,« siger han med et grin.

Der følger dog også en del historie med de gamle biler. Bag DKW-mærket står eksempelvis danske Jørgen Skafte Rasmussen. Og den ældste bil i samlingen, en DKW F1, er én blandt bare 175 producerede eksemplarer.

»Den er ekstremt sjælden. Den er da også allerede solgt til en tysk samler,« lyder det fra Bo Windfeld.

Han har valgt at sende flere af de resterende biler under hammeren hos auktionshuset Lauritz.com om små 14 dage.