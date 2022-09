Flytter efter 22 år: »Det er næsten som at være forelsket«

Hun har svært ved at skjule sin begejstring.

Kosmetolog Caroline Bjerring har i 22 år drevet sin klinik og butik fra Grønnegade 24, som er ejet af hendes forældre.

De har nu sat huset til salg, og egentlig gik tankerne i første omgang på, at Caroline Bjerring skulle blive i huset som lejer, men efter en periode med grundige overvejelser besluttede hun sig for ligeledes at rykke ud.